Fugitivos de Mossoró planejavam ir para o exterior, diz Lewandowski

Os dois ficarão separados na cadeia e haverá inspeção diária. "Eles voltarão para a penitenciária de onde fugiram, em Mossoró, totalmente reformulada. Haverá inspeção diária. A direção foi trocada. De lá certamente não se evadirão", afirmou Lewandowski.

Lewandowski explicou que os fugitivos foram localizados após a operação trocar de estratégia. "A mudança da estratégia consistiu em sairmos da busca física, por assim dizer, e trabalhar na parte da inteligência, sobretudo a parte do inquérito aberto pela PF de Mossoró."

Imagem: Arte/UOL

Captura dos fugitivos

Os dois homens que fugiram da penitenciária federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte, foram encontrados e presos nesta quinta-feira (4). Foi a primeira fuga de um presídio de segurança máxima do país.

Após 50 dias de buscas, os dois detentos que escaparam do presídio de segurança máxima foram encontrados em Marabá (PA), a cerca de 1.600 km de Mossoró. O Ministério da Justiça e da Segurança Pública montou uma força-tarefa de cerca de 500 agentes para encontrar Rogério da Silva Mendonça, 33, e Deibson Cabral Nascimento, 35, após a fuga em 14 de fevereiro