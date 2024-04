Contaminação interrompe fornecimento de água no RJ há mais de 50 horas

Moradores de pelo menos quatro municípios do Rio de Janeiro estão há mais de 52 horas sem abastecimento de água.

O que aconteceu

Contaminação interrompeu captação no sistema Imunana-Laranjal às 5h59 da quarta-feira (3). Equipes da Cedae - a companhia de água e saneamento do Rio de Janeiro - detectaram a presença de tolueno, substância produzida na fabricação de gasolina, no local.

O sistema abastece cerca de duas milhões de pessoas. Moradores das regiões de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e parte de Maricá são afetados, informou a companhia.