Homem preso por cortar corda de trabalhador em prédio morre no Paraná

Raul estava internado no hospital desde quinta-feira (4) por apresentar dificuldades respiratórias, segundo a Polícia Penal. Ele estava internado com escolta policial. A causa da morte de Raul não foi informada.

Ao UOL, a defesa explicou que desconhece a internação do cliente. Os advogados alegam que estiveram com Raul no dia 4 de abril na unidade prisional e se reuniram com o diretor da prisão sobre a gravidade do estado de saúde do cliente.

Polícia Penal do Paraná diz que iniciou diligências administrativas para apurar o caso.

Defesa diz que avisou autoridades sobre 'risco iminente de morte'

Em nota ao UOL, os defensores citam que o preso enfrentava problemas de dependência química havia alguns anos. Raul já teria sido internado compulsoriamente e, no dia 16 de março, os seus advogados pediram a liberdade provisória para conseguirem interná-lo em uma clínica particular para tratamento especializado, o que foi negado pela Justiça.

Defesa entrou com pedido de habeas corpus. A liminar (decisão judicial de caráter provisório) foi negada em 21 de março pelo Tribunal de Justiça do Paraná. Na quinta-feira, o mérito do habeas corpus também foi negado, "pelo que sequer foi autorizado que Raul saísse da prisão e fosse internado compulsoriamente em clínica particular apta para o tratamento dessa doença. No julgamento foi dito pelo relator que a manutenção da prisão possibilitaria uma desintoxicação de Raul", de acordo com a defesa.