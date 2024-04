Morre metalúrgico que teve 90% do corpo queimado após cair em tanque no ES

Na época do acidente, a Brametal lamentou o ocorrido e disse investigar as causas do acidente. "A prioridade é prestar toda a assistência necessária ao colaborador e seus familiares, os quais o acompanham nesse importante momento", dizia a nota.

Sindicato afirmou que "tomará as medidas legais se for necessário". A categoria informou que continuará vigilante, acompanhando de perto a investigação das causas do acidente. O sindicato acrescentou que é inadmissível que trabalhadores saiam de seus lares em busca do sustento e não retornem em segurança.

O UOL tenta contato com a família de Edsney e com a empresa Brametal. O espaço segue aberto para manifestação.