Falso químico suspeito de fabricar anabolizantes clandestinos é preso no RJ

Ele é investigado pela Polícia Civil de Minas Gerais desde janeiro. Após sucessivos levantamentos, com a determinação do local onde o suspeito operava no Rio de Janeiro, a polícia mineira representou por oito mandados de busca e apreensão.

O homem passou a trabalhar para uma organização criminosa como químico."Com o material recolhido no laboratório dele, temos indícios de que ele possivelmente utilizava óleo vegetal e outros produtos, que serão analisados, na mistura do preparo dos anabolizantes", disse o delegado responsável pela investigação.

Davi também disse que os consumidores foram colocados em risco. "Além de desenvolver essa atividade sem qualquer autorização e licença de órgãos responsáveis pelo controle sanitário e de comercialização, ele adquiria produtos sem procedência, induzindo seus clientes a erro, uma vez que não possuía formação para isso e estava colocando esses consumidores em risco".

Ele foi encaminhado à prisão e segue à disposição da Justiça. As investigações prosseguem.