Motorista que bateu carro em alta velocidade e matou duas jovens é solto

Duas jovens de 19 anos morreram após um acidente de trânsito em Serra (ES). O motorista do veículo, que saiu ileso da colisão, foi preso e teve liberdade provisória concedida pela Justiça no mesmo dia do crime.

O que aconteceu

Carro em alta velocidade bateu em muro. O caso foi registrado na madrugada do domingo (7) na avenida Norte Sul, no bairro Parque Residencial Laranjeiras. O limite da via no ponto do acidente é de 60 km/h. Não há, porém, detalhes sobre a velocidade exata que o carro marcava no momento da colisão.

Jovens morreram na hora. Os corpos de Luma Alves da Silva e Natiele Lima dos Santos foram levados para o Departamento Médico Legal de Vitória para passar por necrópsia, informou a Polícia Civil.