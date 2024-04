Fera da Penha: assassinato de menina de 4 anos em matadouro chocou o país

No local do matadouro foi construída uma praça, conforme relatou o jornal "O Globo". Já no túmulo, onde é direcionado a memória de Taninha, fotos e flores são deixados por pessoas, mesmo após décadas do crime brutal.

Neyde, a Fera da Penha, teria morrido no ano passado e sepultada no cemitério do Caju, zona norte do Rio. A morte, no entanto, nunca foi confirmada oficialmente por amigos ou familiares.