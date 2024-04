Pais vão receber R$ 20 mil após escola entregar criança a desconhecido

Uma escola municipal de Araçatuba (SP) deverá pagar R$ 20 mil aos pais de uma criança que foi entregue a um desconhecido na saída da aula.

O que aconteceu

A confusão começou porque duas crianças tinham o mesmo nome. O filho dos indenizados foi confundido com outro menino, que havia saído mais cedo porque estava com febre.

No horário de saída, criança foi entregue ao tio do garoto que estava doente. No entanto o adulto, uma pessoa com deficiência, não notou que o sobrinho tinha sido trocado.