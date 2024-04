Mecânico é agredido com voadora e socos por policiais militares em RS

Um mecânico foi agredido por policiais militares na terça-feira (9) durante uma abordagem de trânsito em Cruz Alta (RS).

O que aconteceu

O homem teria fugido de uma barreira policial. Segundo a Polícia Militar, ele estava com o licenciamento vencido e infrações, tendo fugido sem apresentar comprovantes. A filha do mecânico contesta e conta que ele pagou a multa no mesmo momento.

Quatro policiais militares seguiram o mecânico até seu local de trabalho e o agrediram. Um dos agentes chega no estabelecimento dando uma voadora no homem, enquanto os outros ajudam nas agressões com chutes e socos. Vídeos que circulam pelas redes sociais flagraram o momento.