Piloto morre após queda de avião agrícola em fazenda de MT

Um piloto de 26 anos morreu após uma aeronave agrícola pilotada por ele cair em uma fazenda de Ipiranga do Norte (MT).

O que aconteceu

Geovani Gazal morreu no local do acidente. A queda foi registrada na tarde de ontem em uma plantação de milho, informou a Polícia Militar de MT.

Pista de pouso ficava a 500 metros do local da queda. Segundo o relato de testemunhas à PM, Geovani não trabalhava no momento do acidente. Ele caiu perto da estrada usada para operação das máquinas agrícolas da fazenda.