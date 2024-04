Polícia prende 23 suspeitos que teriam ligação com o Comando Vermelho em GO

A Polícia Civil de Goiás prendeu 23 suspeitos de integrarem uma organização criminosa ligada ao Comando Vermelho, responsáveis por crimes de homicídio, tráfico de drogas, de armas, de munições e lavagem de dinheiro em Goiânia.

O que aconteceu

Entre os presos, está Douglas Alves Machado, conhecido como Cara de Cavalo, apontado pela polícia como o líder da organização criminosa. Ele foi detido na praia de São Conrado, no Rio de Janeiro, em uma ação conjunta entre as polícias Civil de Goiás e do Rio, em 31 de março. Os outros 22 suspeitos foram detidos nesta terça-feira (9).

Douglas era considerado foragido da Justiça desde o ano passado e estava refugiado na Rocinha, comunidade dominada pelo Comando Vermelho no Rio. De acordo com as investigações, ele liderava a distribuição de drogas em vários bairros das regiões central e centro-oeste de Goiânia, e era o responsável por "mandar matar sem o menor pudor qualquer um que atrapalhasse" os seus negócios criminosos.