Suspeitos de explodir carros-fortes em SP têm prisão preventiva decretada

Carro blindado, munição de fuzil, carregadores explosivos e drones também foram apreendidos. Os policiais ainda encontraram cordel detonante na residência onde estavam os suspeitos. Além do veículo blindado, havia outros dois carros e uma moto no local.

Entenda o caso

Grupo é suspeito de participar de ao menos três ataques. A primeira ação ocorreu na madrugada de segunda-feira (8), em um ataque a uma agência do Banco do Brasil em São Pedro (SP).

Na tarde do mesmo dia, grupo com ao menos dez criminosos explodiu dois carros-fortes de uma transportadora em Cordeirópolis (SP). Explosão ocorreu no meio da Rodovia Washington Luís, altura de Cordeirópolis, no interior de São Paulo.

Terceiro ataque ocorreu em Piracicaba. Segundo a polícia, os mesmos criminosos atacaram ainda um carro-forte na Rodovia Luiz de Queiroz, em Piracicaba, pouco após a ação em Cordeirópolis. Os veículos usados por eles foram encontrados em um canavial.