Criminosos armados com fuzis explodem 2 carros-fortes no interior de SP

Não há informações de feridos. Os motoristas dos carros-fortes, que não tiveram as identidades divulgadas, não sofreram ferimentos, de acordo com a PM.

Não se sabe se o grupo conseguiu fugir com dinheiro. O UOL tenta contato com a transportadora para saber se alguma quantia foi levada. Se houver retorno, o texto será atualizado.

Os veículos usados pelos criminosos foram encontrados em um canavial. De acordo com a PM, os mesmos carros foram usados por assaltantes em um ataque a uma agência do Banco do Brasil, em São Pedro, também no interior paulista, na madrugada desta segunda-feira (8). Na ocasião, a quadrilha trocou tiros com a polícia, mas ninguém foi preso.

A ação dos criminosos atrapalhou temporariamente o trânsito na região. Em nota, a prefeitura de Cordeirópolis disse ter acionado as forças de segurança do município para "localizar os bandidos". A prefeitura também informou que a quadrilha deve ter fugido por uma estrada de terra para Limeira, cidade vizinha.

Outro ataque

Criminosos também atacaram um carro-forte na Rodovia Luiz de Queiroz, em Piracicaba. A ação ocorreu no início da noite desta segunda-feira (8), pouco depois do ataque em Cordeirópolis.