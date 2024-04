PM prende 2 e mata 1 por ataque a carros-fortes com carro blindado em SP

A PM prendeu dois suspeitos de participar de ataques a banco e explosões de carros-fortes no interior de São Paulo na madrugada de hoje. Na mesma ação, em uma residência em Sumaré (SP), outro suspeito morreu em confronto, segundo a corporação.

O que aconteceu

Quatro fuzis e um saco com mais de R$ 110 mil foram apreendidos com os suspeitos. Eles estavam com toucas, coletes à prova de balas, máscaras e celulares, informou a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo.

Carro blindado, munição de fuzil, carregadores explosivos e drones também foram apreendidos. Os PMs ainda encontraram cordel detonante na residência onde estavam os suspeitos. Além do veículo blindado, havia outros dois carros e uma moto no local.