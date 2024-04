Suspeitos de envolvimento no assassinato de fisiculturista são presos em SP

Polícia não informou o envolvimento de cada um dos suspeitos no crime. A motivação para o assassinato também não foi divulgada pela SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo).

Investigações do caso ainda seguem em andamento. As apurações são realizadas pela 2ª Delegacia da Divisão de Homicídios do DHPP.

Como o nome dos suspeitos não foram divulgados, a reportagem não conseguiu encontrar as defesas deles para pedido de posicionamento. O espaço segue aberto para manifestação.

Relembre o caso

Economista e fisiculturista foi morto a tiros no dia 9 de março no bairro da Vila Matilde, na zona leste da capital. A vítima foi identificada como Denis Yoshio, de 32 anos. O homem era economista e fisiculturista e compartilhava sua rotina de vida fitness nas redes sociais com os seus mais de 50 mil seguidores.

Testemunha disse que o economista foi baleado por dois homens. Os criminosos usaram uma motocicleta para praticar o crime e fugiram após os disparos.