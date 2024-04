Defesa pede soltura de bolsonarista que matou petista no Paraná

Assad diz que o pedido visa que preso seja tratado "com dignidade e respeito". O advogado ainda aponta que tomará todas as medidas legais para garantir que os direitos fundamentais do cliente sejam protegidos durante o andamento do processo judicial.

A reportagem entrou em contato com a Polícia Penal do Paraná para saber se desejam se manifestar acerca das acusações da defesa de Guaranho sobre as condições da custódia dele. A matéria será atualizada tão logo haja manifestação.

A defesa reitera seu compromisso com um julgamento imparcial e justo para Guaranho. Isso inclui a garantia a seus direitos de ampla defesa, sem interferência externa ou pressões políticas. A peça jurídica destaca que a defesa se baseia unicamente nos fatos e nas provas apresentadas, rejeitando qualquer tentativa de distorcer a justiça através de narrativas políticas.

Advogado Samir Mattar Assad, em nota

Júri foi adiado

O júri popular do caso foi adiado para o dia 2 de maio. A decisão foi tomada após a defesa do réu abandonar o plenário.