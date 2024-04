Francês que agrediu porteiro em Copacabana é condenado a pagar R$ 50 mil

Médico foi condenado por danos morais. O desembargador Juarez Fernandes, no entanto, negou o requerimento do porteiro para condenação do médico ao pagamento no valor de R$ 6 mil, a título de danos materiais, por mudança de sua rotina de gastos com transporte e outras despesas após as agressões.

Relembre o caso

Reginaldo foi agredido a socos por Gilles. No dia 22 de junho de 2022, irritado, após constatar que o elevador do edifício onde residia à época, em Copacabana, estava com defeito, o médico passou a ofender o porteiro, dizendo que ele não tinha capacidade para trabalhar como porteiro, dizendo que ele era "um negro, macaco".

Reginaldo Lima afirmou que apenas pediu respeito e foi agredido. "Meu pedido por respeito foi uma ofensa para ele. Me agrediu, foi para a rua e voltou ainda mais revoltado", disse em entrevista ao UOL em 2022.

Ele relatou que foi empurrado pelo pescoço pelo francês. As câmeras de segurança do edifício gravaram a ação

Reginaldo garantiu ao morador que denunciaria o crime e disse que acionou a Polícia Militar. Ao ser abordado, Gilles voltou a ameaçá-lo na frente dos agentes que nada fizeram, segundo o porteiro. "Ele disse que iria me matar na frente dos policiais."