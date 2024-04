Pai condenado por morte de filha asfixiada passará por novo júri em SP

Ricardo Najja, preso por suspeita de matar a própria filha, Sophia, de 4 anos, sufocada em São Paulo, passará por novo julgamento após anulação do júri ao qual foi submetido em 2023.

O que aconteceu

Juri que o condenou por homicídio sem intenção de matar foi anulado por decisão do TJ-SP. Em acórdão publicado na terça-feira (9), o juiz aceitou o apelo do Ministério Público que afirma que o veredito dos jurados não condiz com as evidências apontadas nos autos.

MP quer que intenção de Ricardo no crime seja reconhecida. No pedido de apelação, o órgão afirma que a conclusão do júri, de que a menina causou o próprio sufocamento com uma sacola plástica, é "implausível".