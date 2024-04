Jovem que teve reação grave a pimenta compra casa com dinheiro de vaquinha

Vaquinha de Thaís arrecadou R$ 317.466. A campanha durou um mês e tinha como meta juntar R$ 315.000.

Relembre o caso

Thais, mãe de duas filhas, passou mal após cheirar um pote de vidro de pimenta. O caso ocorreu em fevereiro do ano passado durante um almoço com o namorado, na cidade de Anápolis (GO).

A jovem começou a sentir a garganta coçando e apresentar vermelhidões. Imediatamente ela foi levada ao Hospital Santa Casa da cidade, em seguida transferida para Goiânia.

Além da própria alergia, Thais passou por complicações como infecções e parada cardiorrespiratória. Com isso, desenvolveu uma lesão no cérebro e deixou de responder a estímulos.