Flávio Dino mantém condenação de Ratinho a promotor do caso Mari Ferrer

O ministro do STF Flávio Dino manteve a condenação do apresentador Ratinho, do SBT, condenado a pagar R$ 10 mil ao promotor do caso Mariana Ferrer, da Justiça de Santa Catarina.

O que aconteceu

Dino negou o pedido dos advogados do apresentador para reverter a condenação. A decisão, confirmada pelo STF ao UOL, é de terça-feira (9).

Ratinho havia sido condenado pela Justiça catarinense a indenizar Thiago Carriço de Oliveira. O apresentador foi processado por ter dito em seu programa que o promotor foi omisso diante da humilhação sofrida por Ferrer —em uma audiência em 2020— pelo advogado Cláudio Gastão da Rosa Filho, que defendia André de Camargo Aranha, absolvido da acusação de ter estuprado a modelo.