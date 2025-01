Vai descer pra BC? O que explica o hype em torno de Balneário Camboriú?

A música sertaneja "Descer pra BC", de Brenno & Matheus com o DJ Ari SL, foi o hit do Réveillon. "BC" é Balneário Camboriú, um dos destinos mais populares para a virada do ano, e a canção trata justamente dessa época festiva. Mas além do sucesso musical, o hype da cidade catarinense vem de outros fatores que deram o que falar nos últimos anos.

Prédios altos

Projeção do edifício Senna Tower, que deve ser o mais alto do mundo Imagem: Divulgação

Balneário Camboriú é a cidade com o maior número de arranha-céus do Brasil. Segundo o ranking The Skyscrapper Center, a cidade tem 29 prédios com mais de 150 metros de altura e quatro com mais de 200 metros. Sete dos dez prédios mais altos do Brasil estão no município, considerando aqueles totalmente prontos.