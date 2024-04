Guarda-vidas grava tromba d'água em praia no Espírito Santo; veja o vídeo

Leticia, que trabalha na função há quatro anos, diz que nunca tinha visto algo do tipo. "Achei incrível. Quando vi, já tinha começado", declarou.

A chuva, no entanto, demorou de chegar e passou rápido.

O que é uma tromba d'água?

A tromba d'água é um fenômeno que ocorre principalmente no verão. Ela pode se formar em um rio, mar, lago ou oceano.

Segundo o Climatempo, trata-se de uma nuvem funil que se forma sobre a água e que se prolonga da base da nuvem até tocar a superfície da água. É comum que as pessoas confundam com um tornado (que acontece sobre terra firme) porque os formatos são semelhantes.

As trombas d'água só se passam a chamar tornados quando avançam sobre terra firme, segundo o Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais). No entanto, elas geralmente são menos intensas do que aqueles que se formam em superfícies terrestres.