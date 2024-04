Bota o casaco: 1º frio do outono vem aí e pode ter até geada

A primeira "queda de temperatura acentuada" do outono será sentida nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste do Brasil nos próximos dias. A frente fria poderá causar geada nos estados do Sul pela primeira vez em 2024 e novos recordes de baixa temperatura para o ano em várias capitais do país.

Como será o frio no centro-sul

A partir desta terça (16), uma massa de ar frio de origem polar chegará ao Brasil pelo interior do continente, o que aumenta o potencial de resfriamento da região e leva baixas temperaturas a áreas interioranas do Sudeste e do Centro-Oeste, segundo a Climatempo, que fala em "primeira queda de temperatura acentuada" em um comunicado.

No Sul, há expectativa de frio intenso que poderá causar geadas pela primeira vez no ano no Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina.