PEC das Drogas deve ser votada no Senado hoje; entenda o que pode mudar

Se a PEC for aprovada no Senado, o Supremo será obrigado a rever a própria votação e o objeto do julgamento, que é o porte de maconha. Se a Lei de Drogas for alterada no Legislativo, o Supremo não pode tomar decisões que contrariem a Constituição. Logo, o Senado e a Câmara dão a palavra final sobre a criminalização do uso ou do tráfico de drogas. A lei define como crime o porte para consumo pessoal, mas não define a punição. Geralmente se aplica uma pena alternativa, como prestação de serviços comunitários.

Se a proposta for aprovada no Senado nesta terça (16) qualquer tipo de porte de entorpecente e, em qualquer quantidade, será criminalizado. A PEC também não diferencia traficantes de consumidores das substâncias, e a definição se dá no flagrante. O texto deve passar por duas votações no plenário do Senado e seguir para a Câmara dos Deputados.

O Brasil não é o único a debater a criminalização das drogas. A decisão vai ocorrer após a Alemanha legalizar o consumo da maconha, assim como Canadá, Malta e Uruguai. Além do último, aqui na América Latina, Argentina, Colômbia e Peru permitem o uso da cannabis sativa.

O Relatório Mundial sobre Drogas da ONU de 2022 destacou que a maconha é um dos ilícitos mais consumidos no mundo inteiro e que os países que legalizaram o consumo da cannabis viram o uso diário da substância aumentar entre jovens adultos durante a pandemia. Segundo a ONU, esses países também viram as taxas de prisão caírem.