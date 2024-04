Sakamoto: PCC vê que sugar cofre público é melhor que vender pó

Neste caso, o PCC está molhando a mão de agentes públicos, que variam: tem vereadores, técnicos, procuradores e prefeitos, que fazem contratos fraudulentos e concorrência fajuta [...] O fato é que São Paulo está nas mãos do PCC de uma forma muito maior que o tráfico de drogas.

O que aconteceu

Entre os presos estão três vereadores de três municípios. Ricardo Queixão (PSD), de Cubatão, no litoral; Flavio Batista de Souza (Podemos), de Ferraz de Vasconcelos, na região metropolitana; e Luiz Carlos Alves Dias (MDB), de Santa Isabel, também na região metropolitana. O UOL tenta localizar a defesa dos citados.

Operação também prendeu advogado de um dos criminosos mais procurados do país. Áureo Tupinambá de Oliveira Fausto Filho representa André de Oliveira Macedo, o André do Rap, apontado pelas autoridades como envolvido no tráfico internacional de drogas. De acordo com o promotor Yuri Fisberg, do Gaeco de Guarulhos, a prisão ocorreu pela atuação dele como funcionário comissionado da Câmara de Cubatão — e não em decorrência do exercício da advocacia.

As empresas do grupo atuavam para frustrar a competição em processos de contratação de mão de obra terceirizada e atender a interesses do PCC, segundo as investigações. A suspeita é que o esquema era usado em diferentes regiões do estado de São Paulo.

O grupo tem contratos públicos de mais de R$ 200 milhões. Também há indicativos de corrupção de agentes públicos e políticos, de acordo com as investigações. Entre eles, estão secretários e procuradores suspeitos de envolvimento em fraudes documentais e lavagem de dinheiro.