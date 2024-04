'Não esconderei do meu filho o que fiz', diz Daniel Cravinhos em entrevista

"Não sou uma pessoa feliz". Cravinhos afirmou que é atormentado pelos fantasmas do que fez no passado e é maltratado pela população quando precisa, por exemplo, de tratamento médico. "Eu matei uma pessoa brutalmente. Vou viver com isso até o fim dos meus dias", afirmou.

Não vou esconder dele o que fiz. Seria impossível fazer isso em um mundo como o de hoje. Minha história está contada nos jornais, livros e filmes.

Daniel Cravinhos, ao jornal O Globo