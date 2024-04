Provas deixam claro que idoso já entrou no banco morto, diz delegado

O delegado Fabio Souza afirmou no UOL News desta quinta (18) que todas as provas obtidas até o momento deixam claro que o idoso Paulo Roberto Braga já estava morto quando entrou na agência bancária no Rio de Janeiro levado de cadeira de rodas por Erika de Souza Vieira Nunes para sacar empréstimo.

A questão dela dizer que ficou sabendo da morte dele só quando o médico disse isso pra ela não corresponde com a verdade, porque as imagens que analisamos com as declarações do médico e o laudo pericial deixam claro que ele já estava morto há alguma horas. Já entrou no banco morto. Ela sabia disso até quando fingia falar com ele. Fabio Souza, delegado da Polícia Civil do Rio de Janeiro