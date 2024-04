Mulher que levou idoso morto a banco tem laudo psiquiátrico, diz defesa

Ana Carla disse a morte do idoso foi declara prematuramente, que ele estava vivo quando chegou à agência bancária e que há testemunhas que comprovam essa versão.

Acreditamos na inocência da Erika. Temos testemunhas de que o senhor Paulo chegou vivo à agência bancária. Embora tenha sido, de forma prematura, declarada a morte por uma emergência dos bombeiros e do Samu, isso será contestado. Estamos aguardando também a resposta do IML. Também temos provas documentais do abalo emocional da Erika.

No momento oportuno, quando for discutido o mérito da questão, traremos elementos comprobatórios e documentais da idoneidade da Erika. Claro que é chocante em um primeiro momento devido às imagens, mas é clara também a idoneidade da Erika em relação a acreditar, ainda que em um surto psicótico, nos dados vitais do Paulo, Ana Carla de Souza, advogada de defesa

Segundo a advogada, o pedido de empréstimo foi feito ao banco há cerca de um mês. Ela disse que o idoso ficou internado devido a uma pneumonia, mas estava lúcido e se locomovia com o auxílio de uma cadeira de rodas —o que explicaria o fato de Erika não ter solicitado uma procuração e, assim, evitar a ida de Paulo à agência.

A solicitação do empréstimo foi feita há aproximadamente um mês do fato ao qual ela está sendo acusada. Ele estava totalmente lúcido. Antes da primeira internação, ele andava; só precisou de cadeira de rodas quando saiu, por ficar um pouco mais debilitado porque teve pneumonia, como qualquer pessoa ficaria. Mas isso não atacou sua lucidez.