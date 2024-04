Mulher invade, despeja fezes em bar e discute com dono no DF; vídeo

Uma mulher invadiu um bar no Distrito Federal, discutiu com o dono e despejou fezes no chão do local. O caso ocorreu na manhã de ontem (17).

O que aconteceu

Vídeo mostra mulher xingando e despejando fezes em bar no Guará (DF). Ela chega e joga as fezes, que estavam em um saco plástico, no chão do estabelecimento. Em seguida, grita com o dono do bar, que fica atrás do balcão. Segundo a polícia, a mulher o ameaçou, mas não ficou clara a razão da discussão.

Mulher foi denunciada por dono de bar. O caso foi registrado pela PCDF como ameaça e perturbação do trabalho e do sossego, e está sendo investigado.