PM prende 2º suspeito de ligação com desaparecimento de soldado no Guarujá

A PM prendeu na madrugada de hoje o segundo suspeito de ligação com o desaparecimento do soldado Luca Romano Angerami, 21, visto pela última vez no último domingo (14) no Guarujá, na Baixada Santista.

O que aconteceu

Em conversa pelo WhatsApp, preso revela ligação com PCC e admite ligação com sumiço. Nas mensagens, citadas em boletim de ocorrência obtido pelo UOL, o suspeito afirma que PM foi assassinado, em conversa com uma amiga.

Suspeito detido admitiu ter revistado o soldado Angerami em um ponto de venda de drogas no Guarujá. Segundo a ocorrência que citou a prisão, o homem teria dito que os traficantes subtraíram a munição da arma do PM no local. Mas negou saber os detalhes do que aconteceu depois disso.