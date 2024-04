Cantora de boi-bumbá relata agressões por intolerância religiosa no AM

Ela disse que o homem fez as agressões com uma chave de carro. ''Fui pega de surpresa, levei um soco no nariz e essas escoriações foram feitas com uma chave de carro, quase furou meu olho. A pessoa tentou me morder. Foi tudo muito rápido, eu tentei me defender'', relata.

A equipe do Boi Caprichoso publicou uma nota em solidariedade à cantora. ''A intolerância mata. Somos cultura e resistência. Respeitamos toda e qualquer forma de manifestação religiosa e a liberdade de exercê-la, lembrando sempre a laicidade do Estado: o respeito precisa ser bandeira de todos e todas'', escreveram.

O UOL entrou em contato com a Polícia Civil do Amazonas. No entanto, não foi encontrado registro do episódio até o momento.