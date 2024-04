Homem morre e outros dois são procurados após barco virar em Ilhabela (SP)

Um homem morreu após o barco no qual ele estava virar em Ilhabela (SP). Duas outras pessoas que estavam com ele ainda são procuradas.

O que aconteceu

A embarcação virou nas proximidades do restaurante Nova Iorqui, no Sul da ilha, segundo a Polícia Militar. O caso foi registrado na sexta-feira (19) e o corpo do homem foi retirado da água pelo Corpo de Bombeiros.

Os outros dois desaparecidos ainda eram procurados na manhã deste sábado. Um helicóptero da PM ajudava nas buscas.