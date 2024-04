Vídeo: Motoqueiro cai na Baía de Guanabara e é resgatado por pescadores

Um homem que seguia de moto pela Linha Vermelha, no Rio, perdeu o controle do veículo e caiu na Baía de Guanabara, por volta de 7h30 de sexta (19) — de acordo com informações do Corpo de Bombeiros. A vítima foi resgatada por pescadores.

O que aconteceu

Acidente ocorreu no trecho da via entre Duque de Caxias (RJ) e o bairro da Ilha do Governador, na Zona Norte do Rio. As imagens compartilhadas nas redes sociais mostram o homem submerso nas águas da Baía de Guanabara entre os pilares que sustentam a via.

Queda mobilizou motoqueiros que circulavam pela região. Um dos vídeos do local na hora do acidente mostra vários deles aguardando o resgate do colega de profissão.