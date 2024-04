Sequestrador do irmão de Zezé di Camargo é preso em ação contra o tráfico

Agentes apreenderam grande quantidade de drogas. No total, foram apreendidos 510 kg de maconha, 20 kg de cocaína, 10 kg de skunk e duas caminhonetes. Segundo a PMGO, o destino final das drogas seria a região metropolitana de Goiás. Ainda de acordo os investigadores, a apreensão resultou em um prejuízo de R$ 3 milhões para o crime.

Todos os presos foram levados para a Superintendência da Polícia Federal, em Goiânia, e vão responder pelo crime de tráfico de drogas. O UOL não conseguiu contato com a defesa dos suspeitos.

Foragido

Suail Nascimento Souza era considerado foragido da Justiça. Ele havia escapado por um buraco da Penitenciária de Dourados (MS), em 2020, onde cumpria pena por roubo a banco.

Souza também é um dos sequestradores de Wellington Camargo. O irmão de Zezé e Luciano foi capturado por criminosos em dezembro de 1998 e ficou em cativeiro por 96 dias.

Resgate milionário. Na ocasião, os criminosos pediram US$ 5 milhões para liberar Wellington. Em 21 de março, a família Camargo pagou US$ 300 mil aos sequestradores, que libertaram a vítima — durante o tempo em cativeiro, ele foi torturado e teve parte da orelha esquerda cortada. No total, 23 pessoas foram presas pelo sequestro. Entre elas, Suail.