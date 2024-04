Josias: Além de má gerência, saúde pública convive com assaltos

A operação realizada hoje pela Polícia Federal, que mira empresários suspeitos de desviarem recursos do SUS (Sistema Único de Saúde), retrata como a saúde pública se tornou vítima constante de fraudes e de administrações ruins, disse o colunista Josias de Souza no UOL News desta terça (23).

A clientela da saúde pública no Brasil é assaltada pela iniciativa privada, pelos parlamentares, por meio das emendas, e sofre também com a inépcia, que produz desperdício de medicamentos. Há o velho problema da fila de cirurgias eletivas, que não se resolve. Há médicos demais no Sul e Sudeste, e de menos no Norte e Nordeste.