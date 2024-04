Era o que faltava: PF é acionada para apurar avacalhação do Siafi

Segundo Haddad, o acesso fraudulento foi "autenticado" pelo sistema. A PF realiza um "rastreando para chegar nos responsáveis". Em nota, o Tesouro Nacional tratou o episódio como uma "utilização indevida de credenciais obtidas de modo irregular".

Num esforço pueril para minimizar o episódio, o Tesouro anotou que as operações realizadas pelos invasores "não causaram prejuízos à integridade do sistema". Pode-se fazer muita coisa pelos operadores das arcas nacionais, exceto papel de bobo. Não se pode tachar de íntegra uma plataforma que foi invadida por intrusos. De resto, a explicação do Tesouro se absteve de mencionar a suspeita de prejuízo financeiro.

Qualquer brasileiro portador de um cartão bancário sabe dos riscos que corre ao negligenciar o segredo de sua senha. Numa plataforma governamental vigiada por órgãos de fiscalização e controle, pagos com dinheiro do contribuinte, a apropriação de "credenciais" de "usuários comuns" por intrusos dá ao Siafi a incômoda aparência de uma sucursal eletrônica da Casa da Mãe Joana.