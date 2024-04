PF investiga suspeita de invasão do sistema de pagamentos do governo

* PT e PL entram com recurso contra absolvição de Moro no Paraná. Os partidos recorreram ao TSE contra a corte paranaense, que rejeitou a cassação do senador. O recurso do PT aponta que o relator do caso no TRE, Luciano Falavinha Carrasco, "cometeu equívocos na análise das provas". Os juízes do tribunal eleitoral do Paraná rejeitaram o pedido do PT e do PL para cassar o mandato e tornar Moro inelegível por 8 anos sob a alegação de ele ter cometido abuso de poder econômico na pré-campanha eleitoral de 2022. Agora caberá ao Tribunal Superior Eleitoral decidir o futuro político do senador.

* Calorão fora de época atinge três regiões do Brasil. Centro-Oeste, Sudeste e Sul vão enfrentar nos próximos dias a quarta onda de calor de 2024. O Mato Grosso já está sofrendo com altas temperaturas, e Cuiabá registrou 35,4ºC no final de semana. Segundo a Climatempo, a massa de ar quente vai avançar para as outras regiões e agir como um bloqueio, impedindo a chegada de novas frentes frias em pleno outono. O calor deve durar até pelo menos o dia 2 de maio. Veja a previsão completa.

* Lula cobra Alckmin mais ágil e quer Haddad falando com o Congresso. Num momento em que o governo vive crise com o Parlamento e sofre riscos de derrotas em votações, o presidente cobrou que seus ministros ajudem na articulação política com o Congresso Nacional. Lula disse que "Alckmin tem que ser mais ágil, tem que conversar mais. O Haddad, ao invés de ler um livro, tem que perder algumas horas conversando no Senado e na Câmara", e citou ainda os ministros Wellington Dias e Rui Costa. Na última sexta-feira, Lula realizou uma reunião de emergência de quase três horas com ministros e com líderes do governo no Congresso para melhorar a coordenação política. Leia mais.

* Justiça Federal libera R$ 2,4 bilhões para aposentados do INSS. O dinheiro será destinado a 142,3 mil beneficiários que ganharam 109,8 mil processos. Para receber o valor, é preciso que a ação tenha chegado ao final e seja de até 60 salários mínimos (R$ 84.720 hoje) e a liberação deve ter sido feita pelo juiz em algum dia do mês de março. A consulta sobre a liberação dos valores é realizada no site do TRF responsável pelo caso e o segurado também pode procurar o advogado da causa, que terá informações. Saiba mais e veja quem recebe.

* Bolsonaristas no RJ aprovam prisão de Brazão e preferem Tarcísio. Dos manifestantes que estavam no ato organizado por Bolsonaro no domingo na praia de Copacabana, 56% concordam com a decisão da Câmara que manteve a prisão do deputado Chiquinho Brazão pela morte de Marielle Franco. A pesquisa feita pelo Monitor do Debate Político no Meio Digital da USP mostrou também que 54% defendem que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, concorra à Presidência da República, contra 23% que defendem a candidatura de MIchelle Bolsonaro. Veja mais dados na coluna de Leonardo Sakamoto.

* São Paulo apresenta Luís Zubeldía como novo técnico. O argentino foi anunciado oficialmente no CT da Barra Funda para substituir Thiago Carpini, que foi demitido pela direção do clube após sucessivas derrotas. Zubeldía tem 43 anos, venceu a Copa Sul-Americana no ano passado à frente do LDU e agora vai comandar sua primeira equipe brasileira. Ele começou a atuar como técnico aos 27 anos e foi o mais jovem treinador a comandar uma equipe na Argentina. Veja quais os planos dele para o time paulista.