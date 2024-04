Doença da pobreza, cólera tem 1º caso após 18 anos: 'sabíamos que voltaria'

Existem estudos a respeito da persistência do vibrião colérico no ambiente. Todos sabiam que isso aconteceria [a doença voltaria a ocorrer no Brasil]. Esse caso só mostra a precariedade das condições sanitárias. Não quer dizer que a doença vai se alastrar, é cedo para dizer isso. Mas as autoridades precisam ficar em alerta.

Vera Magalhães, professora de Doenças Tropicais da UFPE

A cólera é uma infecção intestinal aguda que se espalha através de alimentos e água contaminados com fezes contendo o vibrião colérico. Os casos estão relacionados à falta de água potável e saneamento adequado.

Salvador, ressalte-se, é a capital com piores índices de pobreza, violência e desemprego, segundo o Mapa das Desigualdades divulgado pelo ICS (Instituto Cidades Sustentáveis) há um mês.

Segundo a OMS (Organização Mundial da Saúde), existem surtos ativos da doença em 24 países, a maioria na África. Nas Américas, há surtos declarados apenas no Haiti e na República Dominicana.

Clínica onde pacientes com cólera são tratados no Haiti Imagem: Meridith Kohut/The New York Times

Surto e pânico no final do século

Magalhães pesquisou os surtos de cólera no Brasil durante seu mestrado e doutorado e lembra que, no caso de Pernambuco, no final do século passado, o medo da doença levou autoridades a adotar restrições.