São Paulo: campanha defende obras emergenciais da prefeitura sob suspeita

De 2021 a 2023, a prefeitura contratou mais de 300 obras emergenciais. São obras autorizadas por lei para casos de urgência ou de calamidade pública em que existe risco à segurança das pessoas, mas são feitas sem licitação. Isso permite que a prefeitura escolha livremente as construtoras que ficarão com os contratos. Em novembro, o UOL mostrou que Nunes havia gastado 295% mais em obras sem licitação que quatro prefeitos anteriores juntos.

Todos os anos morrem pessoas que moram em locais de risco no Brasil. O ideal é que as obras sejam feitas com planejamento a longo prazo, mas quando a casa está à beira do precipício tem que ser emergencial. Não dá para esperar.

Rita Oliveira, liderança da campanha "obras emergenciais salvam vidas"

Movimento tem militantes ligados ao PSDB

O JIB não tem relação oficial com políticos, mas parte das lideranças é ligada ao PSDB. Um dos integrantes, Roberto Mendes, faz parte do grupo "Tucanos com Nunes", ala do partido que apoia a reeleição do atual prefeito. Mendes, que é assessor da Secretaria de Subprefeituras, já participou de agendas públicas e privadas com o prefeito.

Outros integrantes do JIB trabalharam em uma campanha do PSDB em 2022. A fundadora Rita Oliveira e pelo menos outros dois membros do grupo fizeram "atividades de militância e mobilização de rua" para Rafael Postigo, um candidato a deputado estadual pelo partido. Postigo teve 910 votos e não foi eleito.

O grupo surgiu de uma dissidência do Vem pra Rua Jovem. Segundo ela, os membros iniciais eram da juventude do movimento Vem Pra Rua, que defendeu o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff (PT), mas também foi crítico ao governo Bolsonaro.