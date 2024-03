Em São Paulo, 223 contratos de obras emergenciais têm sinais de conluio

Em 171 contratos, apenas o vencedor apresentou desconto relevante. Os valores suspeitos de combinação somam R$ 4,3 bilhões. Leia aqui. Marcos Monteiro, secretário de Infraestrutura Urbana e Obras, disse que pedirá aos técnicos da pasta uma avaliação sobre o comportamento das empresas convidadas a apresentarem preços.

Nikky Hailey vence Donald Trump nas primárias do Partido Republicano em Washington. Foi a primeira vitória da pré-candidata sobre o ex-presidente que tenta voltar à Casa Branca. Na capital dos EUA, o Partido Democrata mostra força, e ali a ex-governadora da Carolina do Sul conquistou os 19 delegados em disputa. Entenda como funciona. Amanhã é o dia da Super Terça, quando 15 estados norte-americanos e um território realizam as primárias para a eleição presidencial ao mesmo tempo.

Governadores do Sul e Sudeste assinam pacto contra o crime organizado. Um gabinete integrado de inteligência vai compartilhar informações sobre segurança pública, e os policiais farão cursos para padronizar os procedimentos. O pacto propõe mudanças para endurecer as leis no enfrentamento ao crime organizado que serão entregues aos presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado.

Segundo o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), o foco das medidas é aumentar o que chamou de "custo do crime". "Que a gente possa revisar a liberdade provisória nas audiências de custódia, sempre olhando o membro da organização criminosa, focado em quem produziu o crime violento. Vamos olhar para aquele que é reincidente", disse.

Depoimentos de ex-comandantes reforçam elo de Bolsonaro com plano de golpe. O general Freire Gomes, ex-comandante do Exército, e Carlos Baptista Júnior, da Aeronáutica, relataram à Polícia Federal detalhes das articulações golpistas conduzidas pelo ex-presidente, escreve Aguirre Talento. Ambos confirmaram a participação em reunião convocada por Bolsonaro para discutir uma minuta de teor golpista.

Freire Gomes depôs como testemunha por mais de 10 horas à PF, na sexta (1º). Em delação premiada, o primeiro a relatar a trama golpista para as investigações foi o tenente-coronel Mauro Cid. Leia a coluna.