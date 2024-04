Jovem morre em UPA de Belo Horizonte; família diz que houve negligência

Médica disse que a jovem estava sofrendo uma crise ansiedade, segundo o namorado de Mariane. João Cláudio Coelho disse que ela só foi atendida após um paciente que estava na UPA se revoltar com a situação. "Ela tomou remédio na veia e não adiantou, estava com dor ainda. E nenhum médico vinha dar o parecer do que tinha que fazer", disse o namorado em entrevista ao MGTV, da TV Globo.

A família registrou um boletim de ocorrência.

"Paciente recebeu toda assistência", diz prefeitura em nota. Em posicionamento, a prefeitura de Belo Horizonte afirmou que Mariane chegou ao local às 13h30, passando para classificação de risco às 13h32 e foi medicada por volta das 14h50.

Tentativa de ressuscitação durou mais de uma hora, segundo unidade de saúde. Na mesma nota, a prefeitura afirmou que Mariane teve uma parada cardiorrespiratória enquanto aguardava reavaliação da equipe médica, sendo "imediatamente levada para sala de emergência".

Polícia Civil aguarda conclusão de laudos para apontar causa da morte. Em nota enviada ao UOL, a PCMG informou que o corpo de Mariane foi encaminhado ao Instituto Médico Legal para passar por exames.