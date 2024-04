Homem é preso suspeito de vender 'iPhones de argila' por R$ 13 mil em MG

O casal só descobriu que os celulares eram peças de argila após ir embora. Ao abrirem as caixas, as vítimas se depararam com duas pedras de argila moldadas no formato dos celulares. A mulher tentou contato com o suspeito para pedir a devolução do dinheiro, mas ele não respondeu mais.

O homem foi preso preventivamente. Ele foi encaminhado ao sistema prisional e está à disposição da Justiça, segundo a Polícia Civil de MG. Como o nome dele não foi divulgado, o UOL não conseguiu localizar a defesa. O espaço fica aberto para manifestações.