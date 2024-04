Chefe do Gaeco SP diz que fim das saidinhas preocupa mais que racha no PCC

O chefe do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado) do Ministério Público de São Paulo, Leonardo Romanelli, afirmou que, no curto prazo, o fim das saidinhas temporária de presos preocupa mais do que o racha interno na liderança do PCC (Primeiro Comando da Capital).

O que aconteceu

Órgãos da segurança pública de São Paulo estão atentos, afirmou Romanelli. "Se você perguntar qual das duas situações nos preocupa mais [racha na cúpula do PCC ou fim da saidinha] eu diria que é o impacto que o fim das saídas temporárias poder ter no curto prazo. A cúpula da Secretaria de Administração Penitenciária, polícias Civil e Militar, todos estamos extremamente atentos a isso", declarou em entrevista ao jornal O Globo.

Romanelli diz ser "muito pouco provável" que os detentos façam uma "megarrebelião" igual a ocorrida em 2001, mas não descartou a hipótese de que "algo similar"ocorra. "A gente tem de estar preparado, seja para uma tentativa de virar presídios — fomentar rebeliões — em massa, que acho pouco provável, seja para outras ações pontuais".