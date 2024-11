MP pede anulação do contrato de túnel da Sena Madureira por dano ambiental

Procuradas, a Prefeitura de São Paulo e a Alya, antiga Queiroz Galvão, não se manifestaram sobre o caso até a publicação desta reportagem.

Obra opõe moradores e prefeitura. Oficialmente batizada de Complexo Sena Madureira, a intervenção prevê a construção de um túnel com duas galerias na via de mesmo nome. A finalidade do projeto seria descongestionar o trânsito na região, mas moradores e especialistas contestam esse e outros aspectos da obra.

Túnel tem sido alvo de protestos. Desde que as obras começaram, no fim de setembro, têm acontecido manifestações toda semana na região. Segundo moradores, os trabalhos chegaram a ser interrompidos no fim do primeiro turno das eleições municipais, mas foram retomados logo em seguida e não pararam desde então.

Prefeitura desmarcou reunião hoje

Um encontro entre moradores e membros da Secretaria Municipal de Habitação estava marcado para as 19h. Porém, representantes do órgão desmarcaram a reunião, agendada há 10 dias, alegando que teriam uma conversa com o Ministério Público, disse Eduardo Canejo, presidente da Associação de Moradores da Souza Ramos.

Encontro foi o terceiro desmarcado em menos de 15 dias. Segundo Canejo, duas conversas anteriores não aconteceram por diferentes motivos. "Eles agem de maneira muito estranha. Não há diálogo aberto com a gente. Isso causa uma dificuldade muito grande. É horrível não poder falar nem ser ouvido", disse.