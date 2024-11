Delator do PCC desconfiou que estava sendo seguido em Alagoas, diz namorada

Em São Paulo, dois policiais que atuavam como seguranças iriam aguardar o casal. Maria Helena explica que outros seguranças de Gritzbach estariam os esperando em uma Amarok.

O veículo Amarok era o mais utilizado pelo casal, segundo depoimento. De acordo com a namorada, o carro em questão tinha uma blindagem de nível 5, mais eficiente que a Trailblazer, que também compunha a frota do delator e que tinha blindagem de nível 3.

Ao pousar no aeroporto de Gurulhos, a namorada viu o delator falar com alguém no telefone, que o informara sobre um problema mecânico no Amarok. Após isso, os quatro foram retirar as malas e seguiram ao desembarque do Terminal 2.

Namorada viu Gritzbach cair após os disparos. Ela narra que estava a "poucos passos" do empresário e deu passos para trás sem conseguir enxergar de onde vinham os disparos.

Após os disparos, a namorada encontrou Samuel e ambos voltaram para dentro do aeroporto. No relato, a mulher afirma que o segurança ficou cinco minutos dentro de um mercado enquanto ela aguardava e depois ambos retornaram para o lado de fora.

"Sobrinho" da vítima aparece com mochila preta. Em outro trecho do relato, a mulher diz que uma pessoa que não conhecia, que se identificou como sobrinho de Gritzbach, apareceu após o ocorrido e deixou uma mochila preta ao seu lado. Maria Helena conclui explicando que o segurança "pegou a mochila e colocou junto com as demais bagagens" do casal.

Maria Helena e segurança pegaram um táxi no piso superior do desembarque do aeroporto. No caminho até a residência de Gritzbach, no Tatuapé, a mulher narra que recebeu uma ligação da ex-mulher do delator pedindo para que ambos os encontrassem na casa de um antigo amigo da família. Não há informações sobre o que foi discutido no lugar. Na sequência, a namorada do empresário foi chamada para prestar depoimento no DHPP (Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa).