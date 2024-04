PM afasta agentes que jogaram spray de pimenta no rosto de homem negro

Foi o próprio homem quem teria acionado a polícia. As informações e imagens foram publicadas pelo deputado estadual Renato Freitas (PT-PR) nas redes sociais. Ele teria ligado para denunciar que estava sendo ameaçado com uma faca pelo ex-marido da dona do imóvel onde residia.

"Morador recebe cobrança de aluguel que já estava pago. O cobrador, ex-marido da dona do imóvel, o ameaça com uma faca. O morador aciona a polícia. Com a chegada dos PMs, a vítima vira criminoso. Mais uma ação abusiva da polícia", escreveu Freitas em uma publicação no X.

Nas imagens, é possível ouvir a proprietária do imóvel. "Ele é uma pessoa boa, é um bom inquilino", disse a mulher que aparece no vídeo pedindo calma aos dois policiais militares. O UOL tenta contato com o homem abordado. O espaço segue aberto para manifestação.

A deputada federal Erika Hilton (PSOL-SP) entrou com um pedido para o Ministério Público investigar o caso. "Estou acionando o Ministério Público por mais um caso de violência policial cometido em São Paulo", escreveu em publicação no X.

Hilton classificou a abordagem como racista. "Não bastasse a ação com claros indícios de racismo da PM, e a Polícia Militar aparentemente agora servir pra cobrar aluguel sob ameaça física", declarou. "Ao chegar na cena, a PM aparentemente decidiu: o negro é o culpado, e a pessoa o ameaçando com uma faca por causa de um aluguel é quem está certa", acrescentou.