Procurador do Rio afirma que trabalho do MPRJ no caso Marielle é elogiável

O procurador-geral de Justiça do Rio, Luciano Mattos, defendeu a atuação do Ministério Público Estadual no caso Marielle nos últimos anos, embora os mandantes do crime só tenham sido apontados neste ano, após a entrada da PF na investigação em 2023.

O que aconteceu

"Precisei sair a campo, dar entrevistas, pontuar o nosso trabalho e tudo que fizemos em cinco anos. Apesar das dificuldades que enfrentamos, nosso trabalho, antes e durante a minha gestão, é elogiável. O MP desempenhou papel muito importante", disse Mattos em entrevista ao jornal O Globo.

O procurador disse só ter sido informado da operação que prendeu os acusados de serem os autores intelectuais dos assassinatos na véspera. "Soubemos da operação sábado à noite, sem ciência do teor exato da decisão e muito menos do relatório produzido pela Polícia Federal", contou ele ao jornal. O deputado Chiquinho Brazão (sem partido-RJ), o conselheiro do TCE-RJ Domingos Brazão e o delegado Rivaldo Barbosa foram presos em operação em 24 de março, um domingo.