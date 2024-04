Quem é a jovem que vive há um ano em estado vegetativo após cirurgia

Intercâmbio de um ano durante graduação. A jovem morou, entre 2014 e 2015, na cidade de Bristol, na Inglaterra, onde estudou ciência forense pela University of the West of England. Além do intercâmbio, ela se formou em gerenciamento de negócios, pela San Ignacio University, dos EUA.

Jovem começou segunda graduação em 2022. Larissa se mudou para o Rio de Janeiro para cursar medicina na UERJ (Universidade do Estado do Rio de Janeiro).

Ainda em 2022, ela participou do Intermed, evento que reúne várias faculdades de medicina para competições esportivas, com a faculdade. Larissa fazia parte do time feminino de vôlei da instituição. "Vestir a camisa da minha faculdade dos sonhos e ainda levar o ouro do meu esporte do coração pra casa foi uma das melhores experiências que já vivi", escreveu em publicação na época.

No Instagram, Larissa costumava compartilhar viagens e momentos com a família e amigos. Entre os destinos já visitados pela jovem estão EUA, Itália, Inglaterra, Grécia, Polônia, Espanha, Marrocos, entre outros países. De acordo com suas publicações na rede social, além de Juiz de Fora (MG) e Rio de Janeiro (RJ), Larissa também morou nas cidades de Ponta Grossa (PR) e Alagoinhas (BA).