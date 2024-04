Ela vive há 1 ano em estado vegetativo após cirurgia: 'Chegou desacordada'

Larissa Moraes de Carvalho, 31, passou três anos se preparando para uma cirurgia ortognática, para fazer correções na mandíbula e deixar de ter mordida cruzada. A estudante de medicina fez a cirurgia na Santa Casa de Misericórdia de Juiz de Fora (MG), mas, após a intervenção, entrou em coma —e permanece em estado vegetativo há mais de um ano. A Santa Casa informou que não comentaria o caso.

'Chegou desacordada'

A cirurgia foi a alternativa encontrada para corrigir um problema que já afetava a mastigação. "No começo da adolescência, ela passou a ter crescimento maior da mandíbula. Ela tinha a mastigação, mas os dentes de trás não tinham contato com o que ela comia. Ela evitava comer carne, porque alguns dentes não encontravam o alimento, e era difícil mastigar. Sem contar que esse problema pode causar bruxismo, perda óssea, etc. Esteticamente, não trazia problema para ela", explicou a mãe, a coordenadora pedagógica Maria Cristina de Carvalho.

Ao chegar ao quarto do hospital, após a cirurgia, a jovem estava em parada cardiorrespiratória, segundo a família. A cirurgia ocorreu no dia 16 de março de 2023. Após deixar a sala de recuperação pós-anestésica (RPA), Larissa foi levada ao quarto, no 9.º andar da Santa Casa.