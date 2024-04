Saí gritando 'salve-se quem puder', diz morador de pensão em Porto Alegre

Os dois se queixaram da má-condição do imóvel, e da falta de amparo do dono do local. "Nós pagamos R$ 900 num quartinho que é um lixo, tem barata [que] comia todas as nossas comidas", disse Ferreira. "Estamos desde ontem sem comer e eles não estão dando a mínima para nós, o dono nem lá não se encontra".

Doreni Silva Constante, que morava no local há um ano, também disse precisar de assistência. "Estou nervosa, tenho depressão, estou atacada de medo", disse.

Dez pessoas morreram, e sete foram hospitalizadas após incêndio. O imóvel fica localizado na avenida Farrapos, no bairro Floresta.

Convênio com a prefeitura, mas irregular

Local funcionava de forma irregular, mas tinha convênio com a prefeitura de Porto Alegre, informou o tenente-coronel do Batalhão do Corpo de Bombeiros Lúcio Junes da Silva.